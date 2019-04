Volley, prevendita aperta per gara 4 Lube-Trento

A.S. Volley Lube informa che da martedì 23 aprile alle ore 15.00 aprirà la prevendita biglietti per Gara 4 di Semifinale playoff scudetto che la Cucine Lube Civitanova giocherà all’Eurosuole Forum contro la Itas Trentino giovedì 25 aprile alle ore 18.00.

INFO VALIDITÀ ABBONAMENTI ALL-IN E STANDARD, TESSERE LIBERO INGRESSO

Gli abbonamenti All-in sono validi per assistere alla gara. L’abbonamento Standard non è invece valido. Gli abbonati Standard potranno esercitare il diritto di prelazione sul loro posto (sia su Vivaticket sia al botteghino) entro e non oltre mercoledì 24 aprile. Le tessere libero ingresso saranno valide soltanto per esercitare diritto di prelazione sull’acquisto di un biglietto del settore Curva entro mercoledì 24 aprile.



PREVENDITA VIVATICKET ONLINE E NEI PUNTI VENDITA

E’ possibile acquistare da martedì 23 (ore 15.00) in prevendita i biglietti per il match della Cucine Lube Civitanova. Due le modalità: acquisto online, collegandovi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandovi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso senza dover passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum di Civitanova da martedì con orario 15.00-19.30, mercoledì 10.00-13.00 e 17.00-19.30, giovedì 10.00-12.30 e dalle 15.00 ad inizio gara. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

PREZZI BIGLIETTI

Come comunicato in sede di campagna abbonamenti, la società si riserva la possibilità di modifica dei prezzi dei biglietti per la singola gara in occasione dei match più importanti della stagione.

PREMIUM (settore B):

Biglietto numerato: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C)

Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 30 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I):

Biglietto numerato: 30 Euro Intero, 25 Euro Ridotto*

GRADINATA (settore M):

Biglietto numerato: 25 Euro Intero, 20 Euro Ridotto*

CURVA (settori D-F-L-N):

Biglietto non numerato: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*ridotto Under 18 e Over 65