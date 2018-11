Volley, Videx corsara espugna Cuneo

Nel giorno di Ognissanti la M&G Videx è chiamata ad una trasferta insidiosissima in terra piemontese, e per la distanza che separa Cuneo da Grottazzolina (poco meno di 700 km) e per il fatto di dover affrontare una squadra ferita, la BAM Acqua S. Bernardo, che lo stesso coach Barisciani ha definito alla vigilia come “pugile suonato”, riferendosi alla pesante sconfitta rimediata lunedì sera a Catania. Se dunque, da un angolo del ring, troviamo una formazione con una forte fame di riscatto, che ha peraltro ritrovato il suo opposto titolare Caio, nell’altro angolo Grottazzolina recita la parte del “pugile incazzato”, termine forse poco nobile ma che certamente descrive al meglio il momento di una squadra che, costretta ancora a rinunciare alla sua punta di diamante Raydel Poey, è riuscita sin qui a trasformare la rabbia in energia positiva.