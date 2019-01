Whirlpool, Morel nuovo presidente zona europea

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) ha annunciato oggi la nomina di Gilles Morel a Presidente della Regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e a Vicepresidente Esecutivo. In questo ruolo riporterà direttamente al Presidente e CEO Marc Bitzer.

Morel vanta oltre 25 anni di esperienza nell’industria dei beni di consumo, nelle vendite, nelle operations, nel marketing, nella produzione, nella ricerca e sviluppo e nel procurement, ricoprendo diversi ruoli di leadership a livello regionale. La sua nomina in Whirlpool Corporation sarà effettiva a partire dal 1° aprile 2019.

“Gilles metterà a disposizione del nostro team EMEA le sue spiccate doti manageriali, la sua grande capacità di leadership e una profonda conoscenza del mercato europeo”, ha commentato Marc Bitzer. “Siamo certi che, sotto la sua guida, il nostro business in EMEA tornerà profittevole e che la sua pluriennale esperienza riuscirà a dare un nuovo impulso per la crescita della nostra azienda”.



Gilles assumerà la leadership della Regione EMEA, con sede a Pero (Milano), che conta circa 22.000 dipendenti, una presenza commerciale in oltre 30 Paesi e 14 siti produttivi in sette Paesi.

“Whirlpool EMEA racchiude al suo interno grandi talenti oltre che prodotti e brand di eccellenza. È con grande entusiasmo che intendo proseguire il lavoro già intrapreso nella Regione”, ha detto Morel. “Il settore è ben consolidato e mi impegnerò a garantire il rafforzamento della nostra posizione di leadership sul mercato e di avanguardia nella promozione dell’innovazione”.

Morel attualmente è Regional CEO (Europa Settentrionale e Centrale) in Savencia Fromage & Dairy ed è alla guida di 14 Paesi tra cui Germania, Europa Centrale, Benelux e Nordics. In precedenza ha ricoperto numerosi ruoli manageriali a livello regionale presso Mars, Inc., e più recentemente come Presidente Regionale per l’Europa e l’Eurasia.

Gilles,è nato in Francia e ha conseguito un Master in International Food Industry Management presso ESSEC.

***

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) è la principale azienda di elettrodomestici al mondo con un fatturato annuo di circa 21 miliardi di dollari, 92.000 dipendenti e 70 centri di produzione e di ricerca tecnologica nel 2017. Il Gruppo commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit e altri importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo. Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.com o seguirci su Twitter @WhirlpoolCorp.

