13 posti per il Servizio Civile Universale nelle sedi ACLI delle Marche

C’è tempo fino alle 14 del 26 gennaio per presentare le domande di partecipazione ad uno dei tanti progetti ACLI che sono stati finanziati su tutto il territorio nazionale ed estero per il Servizio Civile Universale.

Nelle Marche le ACLI ospiteranno presso la sede regionale e le sedi provinciali 13 volontari che saranno impegnati in progetti dedicati ai giovani, agli anziani, all’ambiente e allo sport.

I candidati dai 18 ai 29 anni non compiuti potranno presentare le loro domande on line sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per consultare i progetti delle ACLI delle Marche e avere tutte le informazioni in merito alla presentazione della candidatura puoi consultare il sito www.serviziocivile.acli.it

La Presidenza regionale ACLI Marche