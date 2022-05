2^ Tappa del Tour Marchigiano de “Il Mangiastorie”. È online da oggi il video dedicato alla provincia di Pesaro Urbino.

Daniele Patti, Chef del Ristorante lo Scudiero

Un crescendo rossiniano per una sinfonia di sapori e materie prime eccellenti, scandisce il susseguirsi di panorami mozzafiato e luoghi d’incanto.

Video su youtube: https://youtu.be/dH05CXftjSw

“Mi sono fermato sulla costa dove il San Bartolo ci offre suggestive falesie che si tuffano nel mare” con queste parole continua il viaggio marchigiano de Il Mangiastorie “con spiagge bianche che si snodano alla loro base e la natura rigogliosa del parco che cela ingredienti sorprendenti…”

La provincia di Pesaro Urbino è incantevole, in un susseguirsi di scorci e panorami mozzafiato, borghi affascinanti ricchi d’arte e architettura.

Ogni ricetta di questa zona ha qualcosa da raccontare: memorie di antichi saperi tramandati da generazioni, la creatività più spinta, il genio di chi sa interpretare le eccellenze del territorio.

Emozioni da assaporare e a cui abbandonarsi piacevolmente.

È giunto il momento di assaporare questa terra…

Buon viaggio, buon appetito, buone Marche!

DANIELE PATTI

Daniele Patti propone per dodici mesi all’anno una cucina italiana moderna e creativa, che fa della qualità delle materie prime, di carne e di pesce, con una particolare attenzione ai prodotti del territorio, una condizione irrinunciabile.

Un consiglio? Provate anche solo un piatto di pesce: arriva fresco, ogni giorno, dalle aste del pescato di Ancona, Cesenatico, Cattolica.

Impossibile dimenticare la cantina, all’interno di un cunicolo che ha tutta l’aria di un passaggio segreto, che non rinuncia al meglio dei vini nazionali e internazionali, ma con la voglia di far scoprire bottiglie di nicchia provenienti da piccole produzioni.

RISTORANTE LO SCUDIERO

Lo Scudiero è da sempre sinonimo di alta cucina, pesarese e marchigiana.

Il suo ingresso si trova all’angolo tra via Baldassini e via San Francesco D’Assisi, nelle ex scuderie del Palazzo Baldassini.

Scendendo le scale poste all’ingresso si compie un viaggio nel tempo, verso un passato glorioso: un recupero attento e appassionato ha contribuito a trasformare le scuderie in una casa piena di calore, luce, eleganza, senza rinunciare a nulla del fascino della storia. I saloni de Lo Scudiero sono oggi luoghi perfetti per ospitare cerimonie, eventi aziendali, avvenimenti speciali, in tutte le stagioni.

facebook: https://www.facebook.com/RistoranteLoScudiero/

instagram: https://www.instagram.com/ristoranteloscudiero/

PATROCINI

Regione Marche, Film Marche Comission, Fondazione Marche Cultura, Slow food Marche.

CREDITS

Scritto da: Bianca Pasquini – Iris lab

Regia: Davide Mancini – Studio Lux

Comunicazione e Marketing: mpm comunicazione

Ufficio Stampa: contenuticreativi

facebook: https://www.facebook.com/ilmangiastorie

instagram: https://www.instagram.com/ilmangiastorie_assaggiditalia/

youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_BH0RCXfpYAX027qZWdntQ