A Belvedere Ostrense Raduno Regionale dei Carabinieri

Belvedere Ostrense – C’è grande attesa per un appuntamento di prestigio che torna dopo 10 anni. Domenica 29 maggio si terrà a Belvedere Ostrense (AN) il Raduno Regionale dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, evento promosso dall’AN.C., Ispettorato Regione Marche e Sezione di Belvedere Ostrense, con il patrocinio del Comune di Belvedere Ostrense. Un appuntamento che diventa ancora più carico di significato perchè coincide con il 40° anniversario della morte di Euro Tarsilli, giovane Carabiniere ausiliario di Belvedere, allora ventenne, ucciso insieme al collega Giuseppe Savastano durante un conflitto a fuoco con un commando di terroristi il 21 gennaio 1982 mentre era in servizio a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena.

La manifestazione inizierà, per coloro che vogliono rendere omaggio alla tomba di Euro Tarsilli, alle ore 8,45 con il ritrovo presso il piazzale del cimitero e alle 9 ci sarà l’ingresso del corteo con gli onori militari. Alle 9,30 il raduno è in via Tarsilli e alle 10 il corteo sarà aperto dai bambini che sfileranno con striscioni arcobaleno in segno di pace accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri di Jesi e Ostra. Si proseguirà poi in via Largo Tosi e al Monumento dei Caduti del Battaglione San Marco, per la deposizione delle corone in onore dei caduti. Il corteo si fermerà quindi davanti alla Stele in memoria di Euro Tarsilli e di tutti i carabinieri uccisi per mano dei terroristi. Alle 11,15 in piazza San Pietro verrà celebrata la Messa solenne e la giornata si concluderà con il pranzo sociale.

Al Raduno Regionale dei Carabinieri è prevista la partecipazione delle varie sezioni presenti nelle Marche e dei vertici dell’Arma e delle Istituzioni, oltre che dei familiari di Euro Tarsilli. A fare gli onori di casa saranno l’Ispettore Regionale Gen. Tito Baldo Honorati, il Presidente della sezione locale dell’A.N.C. Savino Morresi e il sindaco di Belvedere Ostrense avv. Sara Ubertini.