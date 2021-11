A Cartacanta la storia di Andrea Soldi e i sonetti di Tranquilli

Doppio appuntamento con la rassegna Cartacanta Libri, gli incontri con gli autori organizzati dall’agenzia Scriptorama nell’ambito del Cartacanta festival 2021 – La ripartenza, entrambi ospitati nello Spazio Multimediale San Francesco a Civitanova Alta.

Venerdì 19 novembre, alle ore 21:00, “Corrispondenze”, spettacolo di parole e musica con Francesco Tranquilli, ispirato al suo ultimo libro “Corrispondenze. Trenta sonetti erotici illustrati”, una raccolta di poesie che esplora tutte le strade del labirinto dell’erotismo. Ogni sonetto è accompagnato da illustrazioni originali di artisti che hanno collaborato alla creazione del libro. L’incontro è realizzato insieme all’associazione VisionARIA.

Sabato 20 novembre, alle ore 18:00, sarà ospite del festival Matteo Spicuglia, giornalista Rai di cronaca, società e terzo settore, col suo libro “Noi due siamo uno”, che verrà presentato in collaborazione con Marche Best Way, Pro Loco Civitanova Marche, Pro Loco Civitanova Alta, Sted, Toc Toc Forum Giovani, Veder Crescere con il Dialogo. Il libro ripercorre la storia di Andrea Soldi, morto nel 2015 durante un intervento di Tso eseguito da alcuni vigili urbani e personale medico. Spicuglia non s’è fermato alla cronaca, nel libro narra la storia di Andrea partendo dal suo diario, una trascrizione lucidissima della sofferenza che illumina il suo percorso psicologico e i silenzi che per anni lo hanno avvolto. Farà seguito un dibattito con le associazioni, moderato da Veronica Petrelli.