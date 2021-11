Ristorante Villamarina: serata all’insegna delle bollicine marchigiane

Venerdì 26 novembre, Serata Degustazione all’insegna delle cinque Bollicine Marchigiane al ristorante Villamarina di Fano.

Prendete un menù che valorizza il pescato dell’Adriatico e abbinatelo a cinque bollicine marchigiane. Il risultato è una serata esclusiva che il ristorante Villamarina di Fano ha organizzato per venerdì 26 novembre alle ore 20.

Da sempre attento alla scelta degli ingredienti, come ad esempio le farine utilizzate per rendere le pizze altamente digeribili o il pesce selezionato sulla base della stagionalità e freschezza, il ristorante di via degli Schiavoni 22 ha pensato di regalare alla sua clientela una cena curata in ogni dettaglio e, soprattutto, ad un prezzo calmierato (euro 38) nonostante la qualità delle materie prime e delle cantine coinvolte.

Si inizia con una tartare di mazzancolle dell’Adriatico con capriccio di sedano e citronette di lamponi e si prosegue con un cuore di canocchia con acqua di pomodoro e spuma di peperone. A seguire un filetto di triglia con purè alle vongole fanesi che anticipa le pappardelle fatte rigorosamente a mano da “Pasta della Peppa” al ragù di Razza. Come secondo un verrà servito un palombo in salsa di cocco con mirepoix di verdure. La chiusura è affidata alla mousse di cioccolato e zenzero.

Ad accompagnare i piatti in quella che si annuncia una vera e propria esperienza sensoriale cinque bollicine marchigiane selezionate per valorizzare profumi e sapori: “Ubaldo Rosi” Brut Medoto Classico Riserva Verdicchio D.O.C. (Cantina Colonnara); “Pas Dosè” Metodo Classico (Cantina Garofoli); “Ribona” Spumante Colli Maceratesi Brut D.O.C. (Saputi); “Madreperla” Gran Cuvèe Metodo Classico (Moncaro); “Spumante” Verdicchio di Matelica D.O.C. Metodo Classico Brut Bio (Borgo Paglianetto).

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi allo 0721.808782