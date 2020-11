A Castorano nasce il progetto per salvare le api

“Coloriamo il mondo per salvare le api”. Un’iniziativa che partecipa al bando di Confagricoltura “Coltiviamo agricoltura sociale” e che è possibile votare.

Castorano – Dalla collaborazione tra Doni della Natura, U.S. Acli Marche, Cooperativa DLM e Cooperativa Marche Gest nasce il progetto “Coloriamo il mondo per salvare le api”.

Si tratta di una iniziativa che sta partecipando al bando “Coltiviamo agricoltura sociale” indetto da Confagricoltura e che è possibile sostenere partecipando alla fase di votazione attraverso il sito www.coltiviamoagricolturasociale.it.

“Rispettare l’ambiente – dice Maurizio Canali titolare del soggetto proponente del progetto ossia Doni della Natura – vuol dire anche rispettare sé stessi. Riconoscere alle api e tutti gli insetti impollinatori il loro ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza sulla terra vuol dire anche riconoscere sé stessi. Abbiamo la necessità e il diritto,, ma anche il dovere di riscoprirci nel mondo naturale e agricolo, con rispetto e gratitudine perché come abbiamo sempre sentito dire “Non ereditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo in prestito dai nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela”. Attraverso la Cassetta del pronto soccorso ambientale, costituita da un mix di piante officinali amiche degli insetti impollinatori, coltivate in sinergia tra anziani e bambini, e grazie all’allevamento delle api sarà possibile eseguire una strepitosa campagna di sensibilizzazione nei confronti della biodiversità, dell’ambiente e dell’importanza degli insetti impollinatori per la vita dell’uomo sulla terra”.

La fase di votazione della quinta edizione del bando “Coltiviamo agricoltura sociale” andrà avanti fino alla mezzanotte del 26 novembre.