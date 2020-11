Il preparatore Merazzi: “Sapersi adattare alle situazioni è il segreto del successo!”

Quando il calendario è fitto e si gioca ogni tre giorni o se, come in questo periodo, la tabella di marcia subisce frequenti variazioni, per una squadra di SuperLega il ruolo del preparatore atletico diventa ancora più importante.

La Cucine Lube Civitanova può contare su un professionista come Max Merazzi , che da dieci anni perfeziona la forma dei fuoriclasse biancorossi e contribuisce con lo staff a conquistare titoli prestigiosi e trofei internazionali.

Max Merazzi (preparatore atletico biancorosso): “Quando la programmazione è un po’ sregolata e soggetta a modifiche, bisogna sapersi adattare alle esigenze del momento. Questo richiede comprensione da parte mia, dell’allenatore e dei ragazzi. La nostra tabella di lavoro non è mai semplice, ma se il calendario è predefinito ci si organizza meglio, altrimenti il programma va rivisto in itinere. Il nostro staff è una vera e propria squadra che segue la squadra. Infatti, parlo molto con tecnico, nutrizionista e fisioterapista per monitorare gli atleti a 360 gradi. In base alle esercitazioni tecnico-tattiche devo modulare proposte di lavoro ad hoc. Ovviamente i più giovani hanno una migliore capacità di recupero, ma c’è un veterano che ha dimostrato in questi anni di sapersi sempre rialzare superando incidenti importanti con tenacia e capacità: Jiri Kovar è sempre tornato ad alti livelli. Se diamo un’occhiata in SuperLega, ogni team ha individualità di spessore dal fisico esplosivo e con caratteristiche significative, ma…gli atleti migliori li ho io!”