A Montelupone nuovi servizi per la città. Con un finanziamento per oltre due milioni in arrivo una struttura per anziani e un asilo nido comunale.

A Montelupone nuovi servizi per la città e i cittadini.

Doppio finanziamento per Montelupone che ha ottenuto i fondi per una nuova struttura per anziani e per la costruzione dell’asilo nido comunale per la cifra di 2milioni e 200mila euro.

Entrambi sono servizi che non sono mai stati presenti nel piccolo Comune e che rappresenterebbero un’autentica novità da mettere a disposizione della comunità.

Il sindaco di Montelupone Rolando Pecora, spiega:

“Si tratta di recuperare una zona che, diversamente, sarebbe rimasta come un cumulo di macerie per secoli.

Ringrazio, anche a nome dei miei concittadini, i consiglieri comunale che mi affiancano, nonchè i tecnici del Comune:

senza la loro preziosa collaborazione non avremmo potuto raggiungere questo obiettivo cruciale e profondamente innovativo per tutta la nostra comunità.

Si tratta, infatti, di un progetto innovativo e di grande rilevanza sociale”.

Dunque, dopo aver acquisito aree ed edifici per realizzare una grande opera di riqualificazione, nella stessa struttura saranno costruiti anche una serie di appartamenti per nuove giovani famiglie.

Il sindaco Rolando Pecora, conclude:

“A breve sapremo se abbiamo ottenuto il finanziamento anche per questo progetto.

Intanto ci godiamo la grande soddisfazione di poter realizzare un’opera davvero importante per l’intera cittadinanza e che possa rispondere alle diverse esigenze”.