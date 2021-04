A Napoli i funerali del Sovrintendente Capo della Polizia Giovanni Vivenzio | Diretta

Presso la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito, si stanno svolgendo i Funerali solenni del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Giovanni Vivenzio alla presenza del Capo della Polizia Lamberto Giannini.

Il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Giovanni Vivenzio, poliziotto dei Falchi di Napoli è deceduto in seguito alle ferite per una caduta causata da un incidente stradale in via Giordano Bruno a Napoli, alcuni giorni fa, mentre era in servizio.

La Polizia di Stato ha voluto ricordare il suo agente con un post sulla pagina Facebook ufficiale: “Ha lottato per 10 giorni Giovanni ma ieri, alla fine, non ce l’ha fatta. Il grave incidente durante il servizio del 6 aprile gli è stato fatale. Era uno dei Falchi del Commissariato San Ferdinando e ne andava orgoglioso. Una vita passata “in strada” nella sua amata Napoli”.