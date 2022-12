A San Benedetto del Tronto convegno e i migliori atleti del comitato FCI Ascoli Piceno-Fermo in passerella

In piena atmosfera natalizia, il ciclismo marchigiano chiude il cerchio sul tema della bici con il quarto ed ultimo convegno “La bicicletta tra ecosostenibilità, piste ciclabili e impianti per l’attività agonistica” su iniziativa del Comitato Regionale FCI Marche in collaborazione con il Comitato Provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo e con il patrocinio del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa delle Marche. L’appuntamento è per sabato 17 dicembre alle 16:00 presso l’Auditorium Comunale Tebaldini a San Benedetto del Tronto per il convegno intitolato “L’utilizzo della bicicletta in sicurezza tra piste ciclabili e l’impiantistica per l’attività agonistica”. Al termine del convegno, seguiranno le premiazioni delle società e degli atleti in seno alla FCI Ascoli Piceno-Fermo (comitato presieduto da Marco Lelli) che hanno ottenuto risultati di rilievo internazionale, nazionale e regionale nella stagione ciclistica appena conclusa.

Loading...