Adriatico Cross Tour e Campionato Regionale FCI Marche domenica a Montegranaro

Appuntamento con la tradizione per la quarta volta con il ciclocross a Montegranaro domenica 11 dicembre con la regia organizzativa del Cycling Project MGN.

L’ottava prova dell’Adriatico Cross Tour permetterà di vedere all’opera i tanti specialisti del cross da tutte le Marche (in palio i titoli regionali FCI sia agonisti che amatori) e dalle altre regioni del Centro Italia.

Merito dell’ampio e collaudato scenario della Polisportiva La Croce (stadio del Baseball) in cui lo spettacolo è garantito agli occhi del pubblico e degli appassionati. Al suo interno, attualmente è in fase di preparazione il tracciato di 2.800 metri con l’alternanza di tratti guidati e veloci ma anche alcune piccole rampe e ostacoli artificiali a spezzare il ritmo di ciascun concorrente, il tutto per mano degli organizzatori materiali dell’evento Sauro D’Ambrosio e Stefano Vitellozzi.

Il programma generale dell’evento prevede alle 7:30 il ritrovo presso la Polisportiva La Croce e quattro fasce di partenza: la prima alle 10,00 per juniores, donne e i master di seconda fascia/over 45 (durata 40 minuti); la seconda alle 11:15 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti); la terza alle 12:20 per esordienti e allievi (30 minuti); ultimi a partire i G6 (durata 20 minuti) con partenza alle 12:30.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Per gli atleti tesserati con la Federazione Ciclistica Italiana iscrizione tramite Fattore K fino alle 24:00 di venerdì 9 dicembre (ID 164548). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite il sito http://www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html