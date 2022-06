Aggressione a donna incinta in pieno centro ad Ancona nella notte scorsa

Le Volanti sono intervenute nella giornata di ieri, intorno all’01.45, su disposizione della Sala Operativa, in quanto era stata segnalata una lite in atto in Piazza D’Armi.

Giunti sul posto immediatamente gli operatori rintracciavano tre cittadini italiani, due uomini ed una donna, in stato interessante, visibilmente scossi.

Secondo quanto dagli stessi riferito, poco prima stavano dando una festa all’interno di uno dei civici prospicienti la Piazza, quando uno dei partecipanti alla festa, un noto pregiudicato, residente ad Ancona, e già sottoposto a misure di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore, sarebbe stato preso da una crisi d’ira, andando in escandescenza, a dire dei tre senza motivazione, devastando la casa e prendendo addirittura per la gola la Donna, allontanandosi poi dall’abitazione. Tuttavia, al momento dell’arrivo del personale di Polizia il soggetto non era presente sul posto.

Interveniva quindi personale della Croce Gialla che provvedeva a trasportare la donna al Pronto Soccorso del Salesi, da dove però la stessa si allontanava senza sottoporsi a visita.

I tre soggetti coinvolti nella vicenda si riservavano di sporgere denuncia.

Proseguono intanto le indagini per ricostruire gli eventi e valutare nei confronti del 30enne una misura più stringente.