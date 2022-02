Al Cinema Gabbiano il film “Annette”, giovedì 24 febbraio

Per il secondo appuntamento della nuova stagione d’autore al Cinema Gabbiano, giovedì 24 febbraio sarà presentato al pubblico senigalliese Annette, il film con cui il visionario regista francese Leon Carax (Rosso sangue, Gli amanti del Pont Neuf) ha inaugurato l’ultimo Festival di Cannes.

Girato a quasi dieci anni di distanza da Holy Motors (che proprio sulla Croisette aveva vinto il Prix de la Jeunesse), Annette è frutto di una lunga e travagliata produzione. Carax ha voluto infatti cimentarsi nel suo primo film girato in lingua inglese con il musical, rappresentazione particolarmente idonea per i suoi registri stilistici.

Al centro della trama stanno la crisi artistica e l’identità maschile nella società contemporanea, tematiche già introdotte nei suoi lavori precedenti. Protagonista del film è Adam Driver (Paterson, Lincoln, A proposito di Davis, e naturalmente i moderni Star Wars), che offre una interpretazione magistrale nel ruolo di uno stand-up comedian che entra sul palco in accappatoio come un pugile prima di un incontro. Il suo personaggio, Henry, noto al suo pubblico anche come “The Ape of God”, la Scimmia di Dio, si confronta con il pubblico all’insegna del più radicale e provocatorio antagonismo. Al contrario, sua moglie Ann (interpretata da Marion Cotillard, già nota per le straordinarie interpretazioni in La vie en rose e Inception) è una cantante lirica star della Los Angeles odierna. Alla nascita della loro figlia, la piccola Annette, una bimba decisamente molto particolare, il loro equilibrio comincerà a vacillare…

Tutto (o quasi) è realizzato in musica, accompagnato dalle canzoni degli Sparks (Ron e Russel Mael, anche sceneggiatori e ideatori del progetto), che scandiscono una parabola surreale sospesa tra amore e morte, camminando sullo stretto confine fra tragedia e farsa.

Annette sarà proiettato al Cinema Gabbiano giovedì 24 febbraio alle ore 21.15 in versione originale sottotitolata italiano.

Si ricorda sempre a tutti gli spettatori che è sempre possibile garantirsi il posto ed evitare file acquistando il biglietto online attraverso il sito www.cinemagabbiano.it/ol

Trailer del film: https://youtu.be/px46lVHOLOo

