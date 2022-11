Al cinema Masetti, “Ennio” di Giuseppe Tornatore

Per dedicare la giornata all’indimenticabile Ennio Morricone, solamente il giovedì 10 novembre alle ore 21:15 – giorno che coincide con l’anniversario della sua nascita – alcune delle migliori sale italiane riproporranno in serata unica ENNIO con contenuti inediti, l’omaggio cinematografico che il premio Oscar Giuseppe Tornatore ha voluto dirigere per omaggiare con una delle sue opere più toccanti il Maestro italiano della musica da film.

Dopo la straordinaria accoglienza ricevuta in tutto il Paese, Ennio ritornerà dunque per una sera in tutta la sua sfolgorante bellezza anche al cinema Masetti, per ricordare e celebrare sul grande schermo la nascita del musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar e autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili.

Il documentario racconta Morricone attraverso una sua lunga intervista concessa a Tornatore, ma anche per mezzo di testimonianze di artisti e registi, come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Bruce Springsteen, nonché attraverso scene di fiction, musiche e immagini d’archivio.

Presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e al Bif&st, il film di Tornatore ha ricevuto numerosi riconoscimenti: il Nastro d’Argento dell’Anno; la designazione come Film della Critica da parte del SNCCI; il Globo d’Oro per il Miglior Documentario e tre David di Donatello per il Suono, il Montaggio e come miglior documentario.

Giuseppe Tornatore, che ha lavorato assiduamente con Ennio Morricone, ha sempre ricordato la forza del loro rapporto di amicizia e ha voluto per questo raccontare il suo carattere di uomo e di artista.

La serata unica proposta al Masetti per giovedì 10 novembre alle ore 21:15 permetterà non soltanto a chi l’avesse perso di recuperare la visione di questo capolavoro, ma consentirà anche a chi volesse rivedere Ennio di fruire di alcuni contenuti speciali e assolutamente inediti, tratti dal backstage di produzione.

Trailer: https://youtu.be/BB-hp6B1G74

