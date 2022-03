Al Teatro Mariani di Santa Maria Nuova in scena “Hansel e Gretel”

Domenica 13 marzo alle ore 17, prosegue la Stagione di Teatro Ragazzi 2022 dell’ATGTP, con lo spettacolo “Hansel e Gretel” della compagnia Teatro alla Panna, in scena al Teatro Mariani di Santa Maria Nuova. Un nuovo appuntamento per bambini e famiglie, all’insegna di una delle più celebri fiabe dei Fratelli Grimm.

La proposta nel quadro della 38esima Stagione di Teatro Ragazzi, promossa e curata dall’Atgtp Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata ad Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montemarciano, Santa Maria Nuova, Sassoferrato e Senigallia. La rassegna si avvale del sostegno delle locali amministrazioni, Ministero della Cultura, Regione Marche servizio beni e attività culturali, e in collaborazione con Amat, CMS Consorzio Marche Spettacolo, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per l ‘infanzia e la gioventù, UNIMA, Coop Alleanza 3.0, Alte Marche Creative, Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice, Teatro alla Panna.

“Hansel e Gretel” è un classico per l’infanzia, una fiaba famosissima dai tanti risvolti misteriosi. Il Teatro alla Panna si è avvicinato a questa fiaba con il dubbio che, volendola rappresentare, non potrebbe che essere un horror dei più crudi… Genitori egoisti, una strega cannibale, due bimbi assassini: ingredienti piuttosto indigesti. “Ma allora siamo sicuri che Hansel e Gretel si possa davvero rappresentare a teatro? – si chiedono i due burattinai – Non sarà meglio dimenticarla e proporre piatti più semplici? Forse sarebbe meglio, ma questa storia ci attrae irresistibilmente. Ci son tremati i polsi e -vigliaccamente- abbiamo deciso di non decidere. Non saremo noi a stabilire se nel bosco ci sono farfalle e fiorellini o orribili bestie; non saremo noi a scegliere se far morire la strega, che pur se lo merita! Sarà il pubblico a scegliere il giusto grado di crudeltà della fiaba: tramite un comodo telecomando potrà votare per scegliere come mandare avanti lo spettacolo. Il telecomando proietta Hansel e Gretel nella contemporaneità, anzi nell’attualità televisiva. E visto che ormai ci sono non potranno fare a meno di confrontarsi con quello che succede nel mondo!”

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Posto unico con servizio di prenotazione € 8.00 – ragazzi € 6.00, bambini sotto i 3 anni € 0.50

BIGLIETTI

prevendita online: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/hansel-gretel/174602

Prenotazioni: 334.1684688 – 073156590 – [email protected] (lun/ven 09.00-13.00)

Ingresso tramite Super Green Pass dai 12 anni e mascherina FFP2