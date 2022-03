Ciclismo Under 23-élite: a Civitanova Marche il Gran Premio dell’Industria

Come già accaduto nelle precedenti nove edizioni, nonostante l’interruzione avvenuta tra il 2013 e il 2017, gli appassionati di ciclismo nelle Marche si apprestano a vedere all’opera il meglio del ciclismo dilettantistico under 23 ed élite in occasione del Gran Premio dell’Industria, abbinato per la quinta volta al Memorial Cesare Lattanzi e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Civitanova Marche.

In seno al movimento marchigiano e anche agli occhi degli ambienti ciclistici extra-regionali, il Gran Premio dell’Industria, in data domenica 13 marzo, si sta sempre più consolidando come immancabile punto di riferimento di avvio della stagione.

Il tutto grazie alla serietà e alla bontà del lavoro del comitato organizzatore della Cam di Fermo che, tra tante difficoltà, riesce ad organizzare in maniera certosina una manifestazione di indubbio valore tecnico.

Con ritrovo alle 10:00 presso il Moretti Country House, il format della gara è articolato nella ripetizione di un circuito di 3,5 chilometri per 30 volte, completamente pianeggiante (partenza alle 14:30) sulle strade chiuse completamente al traffico della zona industriale di Civitanova Marche e con in palio un traguardo volante a metà gara.

Allo stato attuale sono 138 gli iscritti in rappresentanza di 22 squadre: MG K Vis Colors for Peace-VPM, Calzaturieri Montegranaro, D’Amico UM Tools (Marche), Team Qhubeka, Mastromarco Sensi Nibali, UC Pistoiese, Etruria Amore&Vita Sestese, Futura Team Rosini, Parkpre Racing Team, Zerozero Iki Sport, Team Malmantile, Maltinti Lampadari-Banca Cambiano (Toscana), Aran Cucine Vejus, Linea Oro Bike Avezzano (Abruzzo), Pro.Gi.T Cycling Team (Puglia), #Inemiliaromagna, Polisportiva Tripetetolo, Asd Cattoli Andrea (Emilia Romagna), Gallina Ecotek Colosio, Biesse Carrera, UC Pregnana-Team Scout (Lombardia) e Team Gaiaplast Bibanese (Veneto).

ALBO D’ORO

2008 Marco Belli

2009 Giacomo Nizzolo

2010 Manuel Fedele

2011 Thomas Fiumana

2012 Antonio Viola

2013-2017 non disputato

2018 Gianmarco Begnoni

2019 Michele Corradini

2020 Enrico Zanoncello

Così nel 2021: 1°Davide Persico – 2°Gregorio Ferri – 3°Manuel Pesci