Al Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini trionfo marchigiano di Minerva Strazzella e secondo posto del corregionale Matteo Pantoni

La settima edizione del Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini, valevole per i circuiti Corrimaster Fidal e Piceni&Pretuzi, si è conclusa lasciando agli oltre 200 partecipanti un lieto ricordo grazie all’accoglienza e all’organizzazione magistrale dell’Adriatico Team Polisportiva Asd: il successo era nell’aria, ma non scontato, visto i due anni consecutivi di assenza nell’ambiente podistico regionale abruzzese a causa della pandemia.

Ad aggiudicarsi la gara competitiva di 9,9 chilometri, tutta disegnata nella parte alta di Tortoreto e nell’attigua frazione di Settecolli, è stato Francesco Raia (Podistica New Castle) a sua volta capace di fare il vuoto e portarsi a casa in perfetta solitudine il successo dopo 35’39” di gara e una media a chilometro di 3’36”. Alle sue spalle si sono piazzati Matteo Pantoni (Marà Avis Marathon – 36’06”), Biniyam Senibeta Adugna (Ecologica G-Giulianova – 36’52”), Luca Maiorani (Podistica New Castle – 37’58”) e Luca Alberto Mincioni (Podistica Avis Alba Adriatica – 37’52”).

L’Atletica Avis San Benedetto del Tronto ha messo il timbro alla gara femminile grazie al primato di Minerva Strazzella (44’27”), seconda Monica Foglia (GP Montorio – 44’56”) e terza Simonetta Mei (Atletica Abruzzo L’Aquila – 45’39”).

Tra le società regionali col maggior numero di arrivati l’Avis Spinetoli Pagliare (11), l’Avis Monteprandone-Podistica Centobuchi (10), l’Atletica Avis San Benedetto del Tronto (6), la Marà Avis Marathon (5), l’Avis Ascoli Marathon (5) e l’Atletica Porto Sant’Elpidio.

VINCITORI DI CATEGORIA “MARCHIGIANI”

SF30: Antonia Strazzella (Atletica Avis San Benedetto del Tronto)

SF45: Barbara Mozzoni (Avis Monteprandone-Podistica Centobuchi)

SF50: Debora Scaramucci (Avis Spinetoli Pagliare)

SF60: Antonietta Merlini (Atletica Avis San Benedetto del Tronto)

Classifiche complete sul portale Digital Race https://www.digitalrace.it/file_class/1009bclass_gen.pdf

Credit fotografico Mauro Di Bonaventura