Al via ad Ancona i casting per il film “Lo chiamava rock & roll” del regista Saverio Smeriglio

Ancona – Ufficiale apertura – ad Ancona il prossimo 20 novembre – delle selezioni per comparse e figuranti di “Lo chiamava rock & roll”: il nuovo progetto cinematografico del regista Saverio Smeriglio, prodotto da Isola Creativa e Imago Animae e col patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Ciclistica Italiana, dell’ANMIL e dell’AISA. Un soggetto originale, che ha come obiettivo principale quello di raccontare il mondo delle diverse abilità con il sorriso. Dalla sceneggiatura, nel 2022 prenderanno il via le riprese. Tra i protagonisti anche Andrea Montovoli, attore emiliano e noto personaggio televisivo.

La produzione dà quindi il via alle selezioni per comparse e figuranti, ben quattro appuntamenti in quattro location tutte nelle Marche, in cui si gireranno anche le riprese del film. E la prima data dedicata al casting è proprio nel capoluogo di Regione: sabato 20 novembre dalle ore 10 alle ore 16 presso il Cinema Galleria di Ancona in via Antonio Giannelli 2/a.

Si cercano, nella provincia di Ancona, comparse e figuranti con esperienza, sia donne che uomini, di età compresa fra i 18 e i 70 anni, per i seguenti profili:

Uomo palestrato con bicipiti importanti (età 40/45);

Uomo palestrato e tatuato (età 40/45);

Donna con fisico sportivo e bellezza della porta accanto (età 30/40);

Ragazza fisico robusto (età 30/35);

Ragazza dall’aspetto mascolino (età 25/35);

Signora con capelli lunghi naturali (età 60/70);

Signore con fisicità importante e aria distinta (età 65/70);

Signore calvo dall’aspetto autorevole (età 60/70);

Ragazza dalla fisicità minuta e bella presenza (età 18/25).

Si selezionano inoltre figuranti come: artisti di strada, circensi e performer dall’aspetto appariscente ed eccentrico.

Il cast, in corso di definizione, vede già assegnati alcuni dei ruoli principali: tra i protagonisti gli attori Andrea Montovoli, Nicola Silva e Federico Villa – che ha anche ispirato il progetto – .

Coloro che vorranno partecipare al casting dovranno registrare la candidatura inviando il proprio CV. In sede di provino sarà poi chiesto loro di interpretare un pezzo a scelta (max 2 min), preferibilmente consono al ruolo per cui si presentano, e di improvvisare su una parte di sceneggiatura.

Per info e candidature [email protected] – Roberto Acquaroli 338/7788713

L’ingresso sarà subordinato al controllo del Green Pass.