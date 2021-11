Music Landscapes: un viaggio in musica al Teatro La Nuova Fenice di Osimo

L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo in questo Novembre propone un secondo appuntamento musicale con il Sineforma Ensemble. Domenica 21 Novembre alle ore 18.00 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo ecco “Music Landscapes”: un viaggio in musica come descrizione di paesaggi. La musica è evocatrice di sensazioni, atmosfere e ricordi.

Il programma proposto è frutto delle variegate esperienze personali, multistilistiche e trasversali ai vari generi musicali dei componenti dell’Ensemble: si va dai paesaggi urbani di West Side Story di Leonard Bernstein alle colonne sonore di Nino Rota, a brani di Pedro Iturralde e Kurt Weill, all’America latina di Astor Piazzolla e Arturo Marquez, fino a brani originali a firma degli stessi membri del quartetto. Tutto questo porta l’ascoltatore in luoghi tanto lontani quanto profondamente intimi, come solo la musica dal vivo può fare.

Incontratisi tra le fila dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, i componenti del Sineforma Ensemble provengono da esperienze estremamente stimolanti in ambienti musicali di spiccata eccellenza tra i quali l’Accademia di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, il Teatro Regio di Torino e il Teatro dell’Opera di Roma. Sono Michele Scipioni, clarinetto, Simone Grizi, violino, Christian Riganelli, fisarmonica, David Padella, contrabasso.

INFO: Prevendita presso il Teatro La Nuova Fenice. Tel. 071 7231797 nei giorni di sabato 20 Novembre, ore 17.00-19.30 e domenica 21 Novembre, ore 15.00 fino ad inizio spettacolo.

Posto unico numerato: 8 euro. Obbligatorio il Green Pass e l’uso della mascherina.