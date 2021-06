Al via il bando per gestire il Mattatoio comunale di Camerino. Pubblicata la disposizione di gara per affidarne in concessione la gestione.

Pubblicato il bando di gara telematica a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del mattatoio comunale di Camerino e relativi servizi di macellazione.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato all’11 luglio 2021 alle ore 13.

“Si procede al tentativo di ripristino dell’attività di macellazione sul territorio – ha commentato il sindaco Sandro Sborgia soddisfatto –

Riteniamo la struttura fondamentale e strategica per la ripresa economica del territorio.

Siamo consapevoli delle difficoltà che le imprese agricole in generale e il settore zootecnico in particolare stanno affrontando in questo delicato momento.

È comunque un’opportunità cui l’Amministrazione caparbiamente punta per il rilancio economico dell’entroterra.

Per altro, con il coinvolgimento dell’Università di Camerino, degli operatori agricoli e delle organizzazioni di categoria sono allo studio numerosi progetti.

Nello specifico per la creazione di un circuito di filiera della produzione delle carni di qualità che possano consentire di identificare l’area camerte come punto di riferimento di alimenti sicuri e garantiti.

Come già abbiamo fatto per altri prodotti locali cui abbiamo attribuito la denominazione d’origine comunale, intendiamo avviare e supportare iniziative volte a promuovere le eccellenze alimentari.

Questo affinché si possano creare occasioni di lavoro per i giovani e per quanti intendano investire nel nostro entroterra.

– Conclude poi il sindaco Sandro Sborgia:

È un impegno che avevamo preso consci dei sacrifici che vivono le nostre aziende agricole.

Sono costrette a sopportare costi e disagi per continuare a esercitare un lavoro duro e difficile.

Il mattatoio è stata la prima opera pubblica ricostruita nella città ducale, dopo il terremoto del 2016, per una spesa di 209mila euro.

In stallo per quasi tre anni, il progetto a fine 2019 è stato approvato e finanziato.

Questo ha reso così eseguibili i lavori che hanno ora consentito di determinare il plesso di nuovo utilizzabile e quindi a servizio delle aziende dell’entroterra”.

Ubicata in località Pian d’Ajello, lungo la strada Caselle-Ponte della Cerasa, è stata terminata da qualche mese.