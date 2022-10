Al via “Scuole Viaggianti”, il nuovo progetto di Estra dedicato alle scuole che mira a educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale con azioni concrete in difesa dell’ambiente per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Il progetto, in linea con ”RiGenerazione scuola”, il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), coinvolgerà alunni, docenti e famiglie di ben 800 scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dei territori delle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria.

Inoltre, in coerenza con il tema dell’innovazione metodologica e digitale, molto forte oggi nel mondo della scuola, il progetto propone esperienze di apprendimento diversificate e interdisciplinari per trattare in classe i temi dello Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza digitale. Obiettivo: sperimentare una nuova modalità di educazione alla sostenibilità utilizzando metodologie didattiche innovative che valorizzino il potenziale creativo e narrativo degli studenti attraverso il digitale e il teatro.

“Il Gruppo Estra da sempre crede nell’innovazione e nello sviluppo del territorio e delle comunità locali – Ha dichiarato Alessandro Piazzi, Amm.re Delegato di Estra -. Per questo si impegna costantemente nel promuovere la sostenibilità e le pratiche sostenibili nei numerosi contesti della propria attività. Un processo che si traduce in azioni concrete rivolte alla collettività coerenti con il più vero significato di responsabilità sociale d’impresa.”

In cosa consiste il progetto: Le scuole intraprenderanno sulla piattaforma digitale www.scuoleviaggianti.it un viaggio alla scoperta di quattro città, ognuna delle quali collegata agli SDGs dell’Agenda 2030 dell’ONU. Grazie alle numerose attività proposte, bambini e ragazzi comprenderanno l’importanza della salvaguardia del nostro Pianeta, cimentandosi in laboratori, giochi, sfide, raccontando le proprie esperienze in un Diario di Viaggio e creando infine la propria città ideale protagonista di un Contest che mette in palio buoni per acquisto materiale didattico. Fili conduttori della proposta: la narrazione e il teatro. E proprio il teatro sarà il premio del percorso: tutte le scuole partecipanti assisteranno ad una rassegna di opere teatrali digitali, mentre per le scuole più attive, che avranno saputo raccontare con originalità la loro esperienza, in premio una tappa del Tour della Sostenibilità: uno spettacolo dal vivo con il coinvolgimento di famiglie ed Enti Locali.

“Con Estra abbiamo iniziato questo nuovo viaggio insieme alle scuole all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione – Ha commentato Carmen Sessa Responsabile Scuola, Ambiente e Formazione di Straligut – La proposta di Scuole Viaggianti è sperimentare una nuova modalità di educazione alla sostenibilità utilizzando il potenziale creativo dei linguaggi artistici e teatrali attraverso strumenti didattici innovativi. Si protegge ciò che si ama. Per questo il focus è sul coinvolgimento e sul trasporto emotivo di chi partecipa. E quale modo migliore se non farlo attraverso il teatro?”

L’iniziativa è gratuita. Le scuole possono iscrivere la classe o le classi nella sezione “ISCRIVITI” presente sulla piattaforma www.scuoleviaggianti.it.