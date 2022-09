Alluvione Marche, Consiglio regionale monotematico ad ottobre

Proposta del Governatore Acquaroli organizzare una seduta straordinaria e monotematica dell’Assemblea regionale l’11 ottobre prossimo.

Acquaroli ha ripercorso i passaggi amministrativi e i primi provvedimenti. Ha ringraziato “tutte le istituzioni per il contributo fattivo alla gestione della prima emergenza”; il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha raggiunti telefonicamente per esprimere la sua vicinanza”, il premier Mario Draghi che, nella seduta del Cdm del 16 settembre, ha immediatamente accolto la nostra richiesta per un fondo di emergenza stanziando i primi 5 milioni di euro per le urgente e nello stesso pomeriggio ci ha raggiunti a Ostra per testimoniare la vicinanza dello Stato”; Il dipartimento di Protezione civile, guidato da Fabrizio Curcio, che ha emanato l’ordinanza che disciplina il quadro d’interventi urgenti, nominandomi commissario delegato per gli eventi meteorologici”. Il presidente ha citato i primi decreti emanati per stoccare detriti e fanghi, impianti di gestione: “stiamo adempiendo alle procedure per raggiungere nei tempi più brevi possibili la stima del danno e del fabbisogno…”.