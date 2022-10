Ancona, giornata del Trekking urbano: tour dedicato ai cineteatri scomparsi

“Che spettacolo di trekking!” Questo il titolo della XIX giornata nazionale del Trekking urbano che si svolgerà domenica 30 ottobre a partire dalle 9 della mattina.

Al centro del trekking – il cui titolo è indicato come ogni anno dal Comune capofila nazionale, Siena, e che ad Ancona è stato declinato in “Che spettacolo di teatri!” – è una visita al Teatro delle Muse “F. Corelli”, incluso un inedito ”dietro le quinte”. L’ingresso al “massimo” cittadino avverrà al termine di un tour del centro dedicato ai cineteatri scomparsi. Il percorso, a cura di guide turistiche professionali, si svolgerà infatti inizialmente sul filo della memoria, ossia al cospetto dei teatri e dei cinema che non ci sono più ma il cui ricordo è ancora vivo in molti. Il viaggio si concluderà poi con la visita guidata al Teatro delle Muse “F. Corelli” incluso un inedito “dietro le quinte” e la breve esibizione di un attore su di un palcoscenico, spazio scenografico e icona di questo nostro viaggio tra passato e presente.

I gruppi partiranno a distanza di un quarto d’oro l’uno dall’altro dall’Ufficio informazioni turistiche “l’Edicola” di piazza Roma e il tour si concluderà dopo circa due ore.

Per prenotazioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili, si può inviare una email a [email protected], oppure chiamare il numero 3392922855 (anche tramite whatsapp), a partire da mercoledì 12 novembre e fino a martedì 25.