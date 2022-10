Food&Drink torna nel centro di Ancona dal 12 al 15 ottobre

Riparte, per il settimo anno, il viaggio tra le atmosfere, i sapori e i profumi di Food&Drink.

L’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune di Ancona, si terrà dal 12 al 15 ottobre in occasione dell’arrivo al porto dorico della nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci. Obiettivo valorizzare il centro storico del capoluogo e le attività che lo rendono vivo e attrattivo, creando un evento diffuso che accolga cittadini e visitatori.

Passeggiando tra l’area portuale e le vie del centro, si potrà andare alla scoperta di Paesi lontani, scegliendo tra i 31 tra bar, ristoranti, caffè che aderiscono alla manifestazione, ciascuno con un menù ispirato al Paese del mondo scelto in abbinamento e un allestimento a tema con i suoi colori e atmosfere.

Grazie alla consolidata formula di Food&Drink, cittadini e turisti saranno completamente immersi nel clima internazionale che per 4 giorni, a partire dalle 18.30, si respirerà nel capoluogo.

Quest’anno ci sarà anche la possibilità di partecipare ad un contest fotografico: basterà scattare una foto del proprio aperitivo/cena e condividerla sul proprio profilo Instagram o Facebook usando #FoodDrinkAncona2022.

La foto con più “like” vincerà un aperitivo per 2 persone in uno dei locali Food&Drink.

“La manifestazione compie 7 anni e si conferma vincente perché rende attrattivo il centro mettendo in rete le attività. Partita da Ancona nel 2014, è cresciuta allargandosi a tutto il territorio e la rete creata da Food&Drink anche durante la pandemia, nonostante le enormi difficoltà, è stata un punto di riferimento per le imprese”, ha detto Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino.

A prendere parte alla presentazione della manifestazione, il sindaco Valeria Mancinelli, Paolo Longhi e Luca Casagrande, Presidente e Responsabile della Confartigianato territoriale di Ancona.

“Le imprese della somministrazione svolgono un ruolo fondamentale nell’accoglienza di cittadini e turisti, nel rendere Ancona una città viva, a misura di famiglie, ma anche dei più giovani”, ha sottolineato Giulia Mazzarini, Responsabile alimentaristi Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino.

Programma e aziende aderenti nel sito https://laviamaestra.com/fooddrinkancona/, su https://www.laviamaestra.com/ e sulle pagine Facebook e Instagram @LaViaMaestraMarche.