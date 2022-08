Ancona, i servizi di Poste Italiane durante le vacanze

Ancona – Per i cittadini della provincia di Ancona è possibile utilizzare i principali prodotti e servizi offerti da Poste Italiane anche dalle località di vacanza. Al mare, in montagna o nelle città d’arte il sito www.poste.it e l’APP BancoPosta permettono infatti di entrare nel mondo di Poste Italiane senza recarsi all’Ufficio Postale.

Oltre alle classiche operazioni bancarie, come Bonifici e PosteGiro, tramite gli strumenti digitali di Poste Italiane tutti i clienti possono pagare vari tipi di bollettini postali, compreso MAV, pagoPA, multe automobilistiche e pagamento Bollo auto e moto. Sarà sufficiente inquadrare il codice riportato sul bollettino oppure inserire manualmente i dati richiesti per effettuare il versamento.

Sito e APP consentono inoltre di ricaricare una carta PostePay, un telefono cellulare di qualsiasi operatore, e anche di accedere ai prodotti di risparmio di Poste Italiane.

È possibile inoltre sottoscrivere un Buono Postale Fruttifero, addebitando l’importo direttamente sul proprio Conto Corrente, oppure aprire un Libretto Postale Smart, che una volta attivato, potrà essere gestito direttamente dal sito o dall’APP BancoPosta totalmente online.

Grazie ai nuovi servizi i clienti possono anche prelevare denaro contante senza la necessità di utilizzare una carta: la nuova funzionalità “cardless” infatti, è disponibile presso tutti i 68 ATM Postamat della provincia di Ancona e consente di prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, utilizzando lo smartphone al posto della carta attraverso l’APP BancoPosta.

