Ancona-Imolese 1-0, Colavitto: Gara complessa, stiamo crescendo

Un successo sofferto ma meritato per l’Ancona, ottenuto solo nei minuti finali di un match molto combattuto. Gianluca Colavitto in sala stampa rivendica i meriti dei suoi uomini.

“E’ stata una gara difficile come me l’aspettavo – ha detto -. Abbiamo disputato una buona partita, nel primo tempo avremmo già potuto andare in vantaggio se avessimo sfruttato alcune situazioni. Nell’intervallo ho chiesto ai miei giocatori di muovere la palla con pazienza e di provare l’imbucata al momento giusto. ” Colavitto è molto soddisfatto del comportamento della sua squadra: “Stiamo maturando sotto diversi aspetti. Non si può andare sempre su ritmi molto alti. Abbiamo cercato di essere aggressivi ma non è possibile farlo per novanta minuti”. La svolta con l’ingresso dalla panchina di Moretti e Mattioli: “Quando ho inserito loro ci siamo disposti con i quattro attaccanti e li abbiamo soffocati. L’Imolese aveva svolto una buona fase di contenimento, ma a quel punto hanno trovato maggiori difficoltà”. Proprio Mattioli ha risolto l’incontro con freddezza: “Sono felice che abbia segnato un gol cosi importante. Mattioli è un ragazzo che lavora con molto impegno in allenamento. Potrà esserci molto utile”. Un pensiero speciale. “Dedico questo successo a mio figlio il più grande per il suo compleanno. E’ venuto qui a vedere la partita, ha portato bene”.