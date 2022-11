Ancona-Imolese 1-0, Mattioli decide il match in zona Cesarini

L’Ancona vince al Del Conero una partita complicatissima con l’Imolese solo nei minuti finali. A regalare il successo alla truppa di Gianluca Colavitto ci ha pensato una zampata del giovane Mattioli, subentrato, al minuto trentanove della ripresa. Gara spigolosissima con poche occasioni da una parte e dall’altra e due espulsioni per doppia ammonizione, rispettivamente, per Agyameng e Mezzoni. Presente in tribuna l’ex portiere di Inter e Sampdoria Gianluca Pagliuca, il figlio Mattia è un calciatore dell’Imolese.

ANCONA 1

IMOLESE 0

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti (36’ st Pecci), Prezioso, D’Eramo (21’ st Mattioli); Lombardi (21’ st Moretti), Spagnoli, Di Massimo (21’ st Paolucci). A disp. Piergiacomi, Vitali, Bianconi, Brogni, Marcolini, Barnabà, Fantoni. All. Colavitto.

IMOLESE (3-4-1-2): Rossi; Zagnoni, Fort, De Vito (34’ st Eguelfi); Cerretti, Bensaja (24’ st Castellano), Faggi (24’ st Zanon), Agyemang; De Feo (34’ st Rocchi); Fonseca (17’ st Attys), Pagliuca. A disp. Adorni, Molla, Serpe, Scremin, Manfredonia, Stijepovic, Milani. All. Antonioli.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Reti: 39’ st Mattioli.

Note: Ammoniti: Simonetti, Agyemang, Pagliuca, Mezzoni, Spagnoli, D’Eramo, Zagnoni, Mondonico, De Santis, Vitali; espulsi: 31’ st Agyemang per doppia ammonizione, 43’ st Mezzoni per doppia ammonizione; spettatori: 2031 di cui 20 ospiti per un incasso di euro 13935; recuperi: 3’ + 4’.