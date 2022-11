Ancona-Imolese, mister Colavitto: Determinati a vincere la gara

Arriva l’Imolese al Del Conero, avversario da battere per avvicinare il gruppo delle prime. Servono i tre punti per scalare la classifica. Gianluca Colavitto punta sulla voglia di vincere dei suoi.

” La classifica la guardiamo, credo che siamo in credito in diverse situazioni – ha detto il tecnico -. Ma se abbiamo lasciato dei punti per strada vuol dire che abbiamo dei difetti sui quali stiamo lavorando. Dobbiamo entrare in campo anche contro l’Imolese con la determinazione di vincere, possibilmente di dominare”. Il tecnico per completare il tridente offensivo si affida all’ex di giornata: “Si Luca Lombardi gioca. Al di là che si tratti di un ex, ho visto che si è allenato molto bene in settimana quindi penso di utilizzarlo”. Colavitto può contare sul recupero di due pedine di esperienza reduci dalle rispettive squalifiche: “Prezioso e Mondonico sono rientri importanti per noi. Naturalmente gradisco sempre avere la rosa al completo per poter fare le mie scelte e anche gli allenamenti sono più utili quando ci sono tutti. E’ più facile per i giocatori acquisire lo stesso passo e la stessa mentalità. Riavrò a disposizione tutti i difensori centrali, mentre Prezioso irrobustisce il centrocampo ”. Si riforma la coppia centrale titolare in difesa, un assetto al quale sinora Colavitto ha dovuto rinunciare spesso: “De Santis e Mondonico finora per vai motivi non hanno avuto la continuità di giocare insieme. Mi aspetto che migliori l’integrazione fra di loro e che facciano pesare la loro maggiore esperienza”. L’Imolese avversaria da non sottovalutare: “Affrontiamo una formazione giovane ma che dispone di elementi di valore, alcuni vantano esperienze in categorie superiori. Noi siamo preparati anche ad eventuali variazioni tattiche dell’Imolese. Vogliamo vincere”.

PRECEDENTI E STATISTICHE

I precedenti ufficiali fra le due squadre ad Ancona sono 6: 5 le vittorie biancorosse (ultima 3-2 nella serie C dello scorso anno) ed 1 emiliana (1-0 nella serie C 1969/70), senza pareggi. La prima di queste 6 gare si chiuse con la vittoria marchigiana per 8-0, serie C 1941/42. Ancona attacco-record del girone B con 20 reti segnate in 12 turni, pari al Cesena. Ancona formazione del girone B più prolifica nei primi 15’ della ripresa con 4 marcature siglate tra 46’ e 60’ di gara. Di fronte la squadra del girone B che riceve il maggior numero di espulsi in favore (6 in 12 turni i dorici) e quella che ne subisce di più (4 i rossoblu emiliani, come il San Donato Tavarnelle). Imolese peggior difesa del girone B: 20 reti subite in 12 turni, come il Montevarchi e squadra del girone B che subisce più rigori (4 in 12 partite, come Lucchese e San Donato Tavarnelle).