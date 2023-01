Ancona-Pontedera, Colavitto: Inizia un nuovo campionato

Dopo la sosta natalizia, riprende il campionato dell’Ancona. I dorici, questa sera, lunedì 9 gennaio, affronteranno per la prima partita dell’anno il Pontedera. Queste le parole del tecnico Colavitto prima dell’allenamento di rifinitura: “E’ come se iniziasse un nuovo torneo – ha detto in conferenza stampa -, di incognite possono essercene più di una. Da parte nostra c’è un sentimento misto a timore e curiosità. Iniziamo un percorso nuovo, diverso. I ragazzi sono tornati dalla pausa pronti. Si sono comportati seriamente proprio come mi ero raccomandato. Affrontiamo il Pontedera, una squadra che ha una media punti importante e che annovera giocatori che hanno calcato i campi della Serie B. Il cammino fatto fin qui dai toscani non mi sorprende, hanno dei valori”. Capitolo infortuni. “Si stanno riducendo: Paolucci e Petrella sono in crescita, domani li avrò a disposizione. Incluso Bianconi che ha smaltito una sindrome influenzale ed andrà in panchina”. Nella partita di andata, match dai due volti. “Fu una gara dove esprimemmo buon calcio, poi concedemmo tanto. Nonostante la rimonta subita, rimane un risultato utile”. Infine il mercato. “E’ una fase delicata , il mese di gennaio è particolare e porta tante chiacchiere. Qualcosa bisogna fare visti gli infortuni gravi di Spagnoli e di D’Eramo. Mi aspetto che arrivi qualche ragazzo che ci faccia crescere e sia funzionale al mio modo di fare calcio. Sono contento di allenare questo gruppo che ci ha dato delle belle soddisfazioni”.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Nel professionismo sono 6 i precedenti ufficiali nelle Marche fra le due squadre: 4 vittorie doriche (ultima 2-0 nella serie C 2021/22) e 2 pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 2015/16). Ancona attacco record del girone B: 31 gol segnati dai dorici dopo 20 giornate. Biancorossi a porta chiusa in casa da 241’: ultima rete subita da Scappini al 29’ di Ancona-Sassari Torres 1-1 del 26 novembre scorso. Si sfidano al “Del Conero” due formazioni aventi rapporto opposto con il cartellino rosso: padroni di casa da record per espulsioni in favore,7 alla pari di Cesena e Reggiana, per gli ospiti toscani una sola espulsione a loro vantaggio, alla pari del Rimini. Pontedera formazione del girone B ad aver beneficiato di un solo tiro dal dischetto, assieme a Recanatese e San Donato. Cristian Mutton re dei subentri nel girone B di serie C: 15 ingressi per lui a partita in corso dopo 20 giornate.