Gubbio-Fermana 1-3, canarini corsari in terra umbra

La Fermana centra l’impresa ed espugna il “Pietro Barbetti” di Gubbio con il risultato di 3-1.

In visibilio i più di duecento supporters canarini che oggi hanno seguito la Fermana in trasferta cantando ed incitando i propri beniamini per tutto l’arco dei novanta minuti. Vittoria importante e meritata per la formazione di mister Protti, scaturita da un’interpretazione perfetta che ha consentito alla Fermana di battere, non va dimenticato, una big del girone B candidata alla vittoria del campionato. Per i gialloblù si tratta della seconda vittoria in trasferta dopo quella ottenuta a Siena e della terza vittoria di fila dopo Torres e Fiorenzuola, che permette a Giandonato e compagnia di allungare a +7 la distanza dalla zona calda della classifica. Domenica al “Recchioni” il derby con la Recanatese, formazione che al pari della Fermana sta vivendo un ottimo momento come stanno a dimostrare le ultime vittorie consecutive.

GUBBIO-FERMANA 1-3 (p.t. 1-1)

MARCATORI 24’ Romeo, 33’ Bulevardi, 6’ Misuraca, 25’ Maggio

GUBBIO(3-4-1-2) Meneghetti; Bonini, Signorini (1’st Redolfi), Dutu; Morelli (1’st Corsinelli) , Rosaia, Bulevardi (11’st Mbakogu), Semeraro (11’st Toscano); Arena; Vasquez, Di Stefano (11’st Spina).

A disposizione: De Luca, Bontá, Ahmetaj, Guerrini, Vitale.

Allenatore: Piero Braglia

FERMANA (4-3-3) Borghetto; Eleuteri (33’st De Pascalis), Parodi, Pellizzari, Carosso; Scorza (26’st Graziano), Giandonato, Misuraca; Romeo, Fischnaller (26’st Bunino), Maggio (40’st Pinzi)

A disposizione: Vaccarezza, Santoni, Spedalieri, De Nuzzo, Cardinali, Vessella, Grassi, Nannelli, Ronci.

Allenatore: Stefano Protti

ARBITRO Valerio Crezzini di Siena (Landoni/Fumarulo/Falleni)

NOTE Ammonizioni: Signorini, Scorza, Arena, Morelli, Redolfi, Giandonato, Graziano

Corner: 8-5

Recuperi p.t 1’, s.t.4′

Osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria di Ernesto Castano e Gianluca Vialli