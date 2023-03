Ancona-San Donato, Colavitto: Mi aspetto una gara complicata

Gianluca Colavitto ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Ancona-San Donato (si gioca domani, sabato 11 marzo alle 17:30).

L’IMPORTANZA DELLA PARTITA

“Mi aspetto una partita complicata che noi dobbiamo essere capaci di rendere semplice. Il San Donato Tavarnelle sta facendo un filotto importante di risultati utili. Il rendimento che sta tenendo negli ultimi tempi ne segnalano una netta crescita. Anche all’andata ci diede filo da torcere, ma noi siamo pronti. L’Ancona? Sono quattro giornate che non riusciamo a vincere. Vogliamo fare di tutto per interrompere questo digiuno. Può capitare nell’arco di un campionato; di positivo c’è che non abbiamo subito una serie di sconfitte. Grazie soprattutto alla capacità dei ragazzi di tirare fuori il cuore nei momenti difficili. In settimana ho preferito porre l’accento sugli aspetti positivi dell’incontro di Lucca. Ho rivisto una squadra ordinata in campo, soprattutto quando non era in possesso palla e questo è un buon punto di partenza”.

COLAVITTO SUL REPARTO OFFENSIVO

“Sicuramente durante l’anno siamo stati penalizzati da diversi problemi fisici di carattere per lo più traumatico. Però tolta la partita di Lucca, che è stata una bloccata da ambo le parti, nelle altre gare davanti si è creato parecchio. Se solo ripenso alle partite con la Vis e con l’Entella c’è da rammaricarsi parecchio. Finalizziamo poco questo si”.

CLASSIFICA

“Dobbiamo superare questi momenti di plateau emozionale che stiamo attraversando. Poi, se arriviamo ai playoff in fiducia tutto è possibile”.

CURIOSITA’

Nelle Marche primo confronto nel professionismo tra le due squadre. San Donato squadra del girone B che segna meno reti con subentranti, appena 1 in 30 partite, pari all’Imolese.