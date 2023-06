Aree Naturali Protette, la Regione Marche stanzia bando da 200 mila euro

Fruizione responsabile, promozione culturale e turismo sostenibile, sono questi gli obiettivi verso cui sono indirizzate le iniziative che la Regione Marche intende sostenere per la valorizzazione delle Aree naturali protette.

E’ in uscita il bando che metterà a disposizione risorse per € 200.000 stanziate nel Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 per l’annualità 2023.

“Le aree naturali protette – dichiara l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi – rappresentano un patrimonio importantissimo della Regione Marche. E’ necessario, averne cura, conservarle ma anche lasciare che la cittadinanza possa godere e beneficiare della loro bellezza, tuttavia sempre in maniera responsabile e attenta, nel rispetto degli equilibri ambientali”.

Il bando è rivolto agli enti gestori delle aree protette individuate come beneficiarie dei contributi previsti nell’apposito Programma Quinquennale 2021-25. Ciascuna area protetta potrà presentare una sola domanda.

I progetti dovranno riguardare attività inerenti iniziative di valorizzazione, promozione e fruizione sostenibile del sistema delle aree naturali protette delle Marche.

Le azioni che potranno riguardare: studi per la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali delle aree protette o per l’analisi degli effetti della fruizione turistica sulle componenti naturali presenti all’interno delle aree protette; collaborazioni con Università; attività di divulgazione e di promozione dei risultati e delle conoscenze ottenute relative alle caratteristiche storico-culturali e alla fruizione sostenibile delle aree protette quali prodotti video o cartacei, predisposizione e aggiornamento di siti web, realizzazione di App, attività di comunicazione attraverso i social media, realizzazione di convegni e workshop; attività di sensibilizzazione nei confronti dei fruitori delle aree protette con particolare riferimento alla fruizione turistica sostenibile.

I progetti ammessi a finanziamento verranno finanziati al 100% delle spese ammissibili, fino a un tetto massimo della quota regionale di contributo riconoscibile ad ogni progetto pari a € 50.000. Ciascuna area protetta potrà presentare una sola domanda.

La domanda di deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo:

[email protected] entro il 30 giugno 2023.