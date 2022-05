Ascoli-Benevento, modalità di vendita dei biglietti per i play off

L’Ascoli Calcio, con riferimento alla partita ASCOLI-BENEVENTO, valida per il turno preliminare dei play off Serie B 2021/22, in programma venerdì 13 maggio, alle ore 20:30, allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno, comunica quanto segue per i biglietti:

1^ FASE: Vendita riservata ai sottoscrittori del “PACK 6 GARE” dalle ore 16:00 di lunedì 9 maggio alle ore 15:00 di martedì 10 maggio è possibile acquistare il biglietto online e nei punti vendita abilitati.

Per accedere alla vendita online è necessario cliccare su “Sblocca evento” ed inserire nel campo “Codice Promozione” il numero riportato sotto il codice a barre nel Pack 6 gare.

Ogni codice dà diritto all’acquisto di un solo biglietto, anche in un settore diverso da quello del Pack.

2^ FASE: Vendita Libera dalle ore 16:00 di martedì 10 maggio è possibile acquistare il biglietto online e nei punti vendita abilitati.

Prezzi e punti vendita sono consultabili all’interno della sezione del sito “Biglietteria-Prezzi”: https://www.ascolicalcio1898.it/prezzi-biglietti/

Il biglietto potrà essere presentato all’ingresso sia in formato cartaceo che su smartphone. Per l’accesso allo stadio si invitano i tifosi a rispettare lo slot di 45′, se indicato sul biglietto.

Vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania limitata al solo settore ospiti.