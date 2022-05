Belvedere Ostrense, 10 maggio inaugurazione della Biblioteca Comunale

Belvedere Ostrense – E’ un evento che la comunità aspettava da tempo ed ora il momento è arrivato. Martedi 10 maggio alle ore 17 l’Amministrazione Comunale inaugurerà ufficialmente la Biblioteca Comunale situata in piazzale Risorgimento 10. Un servizio che torna a disposizione dei cittadini e soprattutto dei giovani con l’obiettivo di creare anche occasioni di incontro e crescita culturale. L’auspicio è proprio che la nuova biblioteca possa essere un punto di incontro per bambini e ragazzi e per questo a loro è rivolto un invito speciale, a partecipare all’inaugurazione, per conoscere uno spazio creato su misura per loro. “Siamo molto felici di poter inaugurazione la Biblioteca che ci auguriamo possa diventare fin da subito un riferimento per i nostri giovani -spiega il sindaco di Belvedere Ostrense avv. Sara Ubertini- un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere alla sezione locale dell’AVIS perché ha donato un computer ed una stampante da mettere a disposizione della biblioteca, dimostrando ancora una volta vicinanza alla comunità e grande sensibilità verso tutte le iniziative dell’Amministrazione Comunale”. All’inaugurazione di martedì è invitata tutta la cittadinanza.

Un secondo evento speciale è previsto per martedì 24 maggio, sempre alle 17, quando in biblioteca ci sarà la presentazione del libro per bambini “Cònera” di Ventura Edizioni. Interverrà l’illustratrice Monica Gattari. A seguire è previsto un laboratorio di pittura per bambini.