Ascoli-Cremonese, Cavion: Puniti dagli episodi

Questo il commento a caldo di Michele Cavion al termine di Ascoli-Cremonese.

“C’è rammarico nella squadra perché volevamo partire bene, il Mister in queste settimane ci ha dato delle ottime idee di gioco, ma purtroppo stasera sono mancate finalizzazione e cattiveria negli ultimi metri. Gli avversari sono stati bravi a chiudersi e a ripartire punendoci in tre episodi. Stiamo lavorando bene e sicuramente arriveranno risultati migliori, ora pensiamo a far bene con il Perugia, una partita molto sentita anche dai tifosi”.

La conferenza stampa integrale di Cavion è visibile sulla pagina Facebook “Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.”