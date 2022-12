Ascoli-Genoa 0-0, Bucchi: Mancata un pò di precisione

Al termine della partita Mister Bucchi ha commentato così il pareggio col Genoa e la triplice occasione avuta dall’Ascoli per fare suo il match.

“Siamo stati sfortunati sul primo episodio, il tiro di Dionisi è stato deviato inspiegabilmente ed è finito sul palo, poi c’è stato un gran salvataggio su Gondo e infine la spaccata di Collocolo, su cui è mancata un po’ di precisione. Quella di oggi è stata un’ottima prova a 360°, anche se la squadra non mi era dispiaciuta neppure a Pisa e non era facile ripartire dopo pochi giorni contro una squadra forte come il Genoa. Oggi in campo tanti giovani, che hanno risposto molto bene, abbiamo recuperato per il 30-40% Dionisi ed Eramo. Avevo detto a Pisa che si potevano pulire meglio le palle in avanti, oggi abbiamo fatto miglioramenti e credo si sia visto”.