Ascoli-Juve Stabia, Stellone: Complimenti ai ragazzi per l’impegno

Questo il commento a caldo di Mister Stellone dopo il 2-2 maturato all’ultimo minuto di recupero per il gol del portiere ospite Provedel.

“Dispiace tanto per il risultato e per come si era messa la gara, faccio comunque i complimenti ai ragazzi che hanno messo in campo applicazione e impegno. A livello di conclusioni siamo stati bravi, avremmo potuto segnare anche il gol del 3-1 con Scamacca. La Juve Stabia ha fatto più palleggio, noi avremmo dovuto sfruttare meglio qualche contropiede. Il gol di Ninkovic? Bravo Petar a rubare palla e Nikola a segnare”.

Ora l’imperativo per il neo tecnico dell’Ascoli è di motivare i suoi ragazzi a cercare il pronto riscatto nella prossima sfida facendo tesoro di un punto comunque utile per il proseguo della stagione.