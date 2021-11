Ascoli-Monza 1-1, Valoti riprende Sabiri per il pari al Del Duca

Importantissimo pari per l’Ascoli che ha però accarezzato il sogno di portare a casa il bottino pieno contro il Monza.

La squadra di Sottil parte fortissimo. All’5’ Dionisi colpisce il palo di tacco. Dopo tre minuti è Sabiri che porta in vantaggio i suoi dagli undici metri. I biancorossi non restano a guardare e provano a pareggiare. Ci riescono con Valoti al 33’. Ancora gli ospiti con il cross di Vignato deviato in porta da D’Orazio: l’arbitro annulla il vantaggio per fuorigioco. Al 64’ Di Gregorio evita il raddoppio dei bianconeri. Dionisi sfortunato trova di nuovo il palo al 76’. Termina con un pareggio la sfida al Del Duca.

ASCOLI-MONZA 1-1 (1-1)

Marcatori: 7′ Sabiri rig. (A) 35′ Valoti (M)

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Saric (33′ st Eramo), Buchel, Caligara (33′ st Collocolo); Sabiri; Iliev (23′ st Bidaoui), Dionisi. All. Sottil. A disp.: Guarna, Tavcar, Felicioli, Baschirotto, Petrelli, Castorani, Quaranta, Franzolini, De Paoli.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; P. Pereira, Colpani (33′ st Mazzitelli), Barberis, Valoti (23′ st Machin), D’Alessandro; Vignato (23′ st Ciurria), Mota C. (41′ st Gytkjaer) All. Stroppa. A disp.: Sommariva, Rubbi, Finotto, Bettella, Siatounis, Antov, Brescianini.

ARBITRO: Sig. Di Martino di Teramo (Bindoni e Cipriani)

NOTE: spettatori 3942 di cui un centinaio da Monza. Giornata primaverile, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Caldirola (M) Mota C. (M) Sottil (A) Marrone (M) Saric (A) Sabiri (A) Buchel (A) Ciurria (M) Mazzitelli (M). Recupero: 1’+4′