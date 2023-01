Ascoli-Palermo 1-2, Leali: Partita decisa da episodi avversi

Nicola Leali, che ha neutralizzato il rigore calciato da Brunori, ha analizzato così la sconfitta patita domenica contro il Palermo al Del Duca che ha allontanato i marchigiani dai play off.

“E’ stata una partita decisa da episodi, potevamo vincerla noi, ma l’ha vinta il Palermo. Non abbiamo trovato equilibrio in alcuni momenti e quindi abbiamo concesso spazi all’avversario che ci ha punito, non accorciavamo bene sugli attaccanti come Tutino e Brunori. In occasione del rigore speravo che sarebbe stato un episodio che ci avrebbe aiutato perché in quel momento la partita ce l’avevamo in mano. In settimana avevo studiato Brunori e sapevo che avrebbe potuto tirare lì”.