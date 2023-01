Volley, biglietti in vendita per la sfida della Lube contro Cisterna

A.S. Volley Lube comunica che alle 17 di ieri, lunedì 30 gennaio, ha preso il via la prevendita biglietti online e negli shop Vivaticket per Cucine Lube Civitanova – Top Volley Cisterna, match in programma domenica 5 febbraio (ore 18) all’Eurosuole Forum e valevole per la 7ª giornata di ritorno della Regular Season. Da giovedì 2 febbraio la prevendita ticket sarà estesa anche al botteghino del palas civitanovese negli orari di apertura della biglietteria.

Percorso immacolato in CEV Champions League, una montagna da scalare in SuperLega Credem Banca. La Cucine Lube Civitanova vuole tornare protagonista in campionato. Attualmente quarta in classifica e distante cinque lunghezze dal podio della stagione regolare, i cucinieri devono tamponare in fretta l’emorragia di sconfitte con una prova incisiva contro una rivale insidiosa che all’andata si è presa la posta piena. Il sestetto biancorosso darà tutto, ma per uscire dal loop negativo in Regular Season serviranno il supporto e il calore sugli spalti da parte dei tifosi Predators, già decisivi in Champions League.

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum giovedì 2 e venerdì 3 febbraio (17-19), sabato 4 febbraio (10-12.30) e domenica 5 febbraio (10-12.30 e 15.30-inizio match)

Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)