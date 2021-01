Ascoli-Reggina, Sottil: Festeggio compleanno con la vittoria

Con la vittoria sulla Reggina Mister Sottil ha festeggiato nel migliore dei modi il suo compleanno.

“La squadra non poteva farmi regalo migliore, una vittoria in rimonta, sono molto contento per i ragazzi, devo solo ringraziarli. Sia chi ha giocato dall’inizio, sia quelli che sono subentrati hanno voluto ribaltare la gara a tutti i costi e la squadra ha vinto con merito. Grazie ai ragazzi per avermi regalato un compleanno bellissimo. Fra il primo e il secondo tempo ci siamo ricompattati; chi è subentrato si è fatto trovare prontissimo, ha cambiato la partita, a testimonianza che la forza non è solo degli undici, ma di tutta la rosa. Questo è lo spirito che voglio vedere, si deve giocare per vincere, questa è una vittoria pesantissima, abbiamo accorciato la classifica, recuperato tanti punti e poi è una iniezione di fiducia devastante”.