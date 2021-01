La festa del torrone di Camerino si fa ma in streaming

Camerino. La festa del torrone in streaming su Facebook il 6 gennaio alle 17.30. Al dolce sarà assegnata la prima De.co, quale garanzia di qualità e specialità del territorio.

Non poteva mancare anche quest’anno la Festa del Torrone a Camerino e così, viste le disposizioni imposte dall’emergenza sanitaria, la festa diventa in streaming, mercoledì 6 gennaio 2020 dalle ore 17,30 in diretta sulla pagina Facebook Camerino Meraviglia. La città ducale non rinuncia al tradizionale appuntamento in cui sarà presentata l’importante novità della De.co, che sarà assegnata proprio al torrone quale garanzia di qualità e specialità del territorio. Ospiti all’Auditorium Benedetto XIII anche l’Accademia della cucina italiana oltre alla musica dei Filarmonici Camerti e, naturalmente, alla Befana. L’Epifania chiuderà le feste e il cartellone natalizio nel quale l’Amministrazione ha voluto regalare eventi diventati ormai tradizione per la città di Camerino: “Diciamo che l’intento di quest’anno, viste le restrizioni – spiega l’assessore Giovanna Sartori – è stato proprio quello di non far rinunciare la cittadinanza agli appuntamenti che sono entrati un po’ nella tradizione delle nostre feste natalizie. Così, non potendo uscire, attraverso i computer e gli eventi in streaming siamo riusciti a sentirci comunque un po’ più vicini”. Il professore di Unicam Gianni Sagratini responsabile del corso di Scienze gastronomiche e il dottor Piergiorgio Angelini, accademico della cucina italiana, approfondiranno curiosità e spunti su quello che è un dolce apprezzato soprattutto sotto le feste natalizie, ma che è realizzato tutto l’anno in diverse parti d’Italia.