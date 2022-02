ASI Comitato Pesaro-Urbino e lo sportello d’ascolto Gratuito

ASI Comitato Pesaro-Urbino sempre più vicina agli adulti soli ed agli anziani in difficoltà.

Con il sostegno della Chiesa Valdese infatti , ASI continua a realizzare tutte le azioni del progetto “Anziano sarai tu” attivando il servizio dello SPORTELLO D’ASCOLTO GRATUITO, uno spazio appositamente dedicato a tutti coloro che desiderano trovare ascolto, sostegno, orientamento e informazioni funzionali ad eventuali scelte.

Si tratta di un utile sostegno per affrontare o prevenire situazioni di stress grazie ad un team di psicologi, counselour ed esperti di settore, capaci di ascoltare paure, ansie e preoccupazioni relative all’ambito personale, famigliare e lavorativo. Ma non solo, ASI Pesaro Urbino mira a promuovere la funzione sociale degli anziani e degli adulti soli attraverso una rete di cittadinanza attiva, di associazioni sportive, di volontariato, di promozione sociale con le quali gli anziani possono cominciare a relazionarsi, a dedicare tempo, a frequentare. Lo sportello d’ascolto sa consigliare ed accompagnare i più attivi verso nuovi percorsi sportivi, di movimento, di volontariato, di cittadinanza attiva, laboratoriali, sociali etc…

Lo sportello può avere importanti benefici:

• Offrire uno spazio di ascolto per cui il soggetto non è lasciato solo con il proprio disagio.

• Può essere un modo per acquisire consapevolezza rispetto alle proprie fonti di stress.

• Acquisire strumenti per incrementare la proprie risorse e impiegarle nel raggiungimento del proprio benessere.

• Agevolare l’aggregazione sociale e stimolare a coltivare nuovi hobby

• Costruire progetti e programmi individualizzati

“Questo progetto risponde ad un forte bisogno degli anziani: quello di essere ascoltati e sostenuti, – ha dichiarato Alberto Emanuelli, Dirigente ASI e Responsabile del progetto – e lo sportello d’ascolto darà una possibilità a titolo gratuito a tutti i cittadini che di poter uscire dall’isolamento che spesso accompagna la vecchiaia e di entrare in contatto con professionisti e volontari con competenze diversificate, secondo un modello di scambio intergenerazionale di indiscutibile valore umano che rafforza il senso di comunità ed entrare a fare parte della grande famiglia dell’ASI”.

Sarà possibile usufruire dello Sportello di Ascolto, sia online che in presenza presso Ethica Center di Fano, prenotando la propria consulenza ai seguenti contatti: telefono: 0721 – 394596 ; mail : [email protected]

