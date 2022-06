Associazione Un Battito di Ali, altro tassello raggiunto per il progetto Lorenzo

L’associazione Un Battito di Ali è lieta di comunicare a tutti i donatori del progetto Lorenzo che un altro tassello è stato raggiunto. All’interno della nostra Associazione e del Comitato genitori bambini cardiopatici delle Torrette di Ancona ha prestato servizio Lorenzo Bockholt, un giovane ragazzo affetto da cardiopatia congenita, che nel 2021 è scomparso prematuramente all’età di 22 anni. “ Lorenzo – sostiene la Presidente di Un Battito di ali ODV Valentina Felici- ha portato il sole nella nostra associazione, sempre con il sorriso e sempre pronto a rincuorare mamme e papà dei piccoli cardiopatici che incontrava quando svolgeva il suo giro in corsia con il Dr. Pupozzi e i volontari del progetto. Durante il periodo di servizio, e, alla fine della sua vita, di degenza, aveva un progetto concreto: potenziare quello il comfort della mamma durante la permanenza in ospedale. Per questo la famiglia di Lorenzo ha deciso di portare avanti un progetto per migliorare questi aspetti in corsia” Sono stati in questo periodo donati 6 Smart Tv , letti, materassi e coperte per far dormire comodamente i genitori che assistono i loro piccoli in reparto ed ora anche 6 comodini per la terapia intensiva. Con quest’ultimo dono possiamo rendere la stanza di degenza più funzionale, le mamme potranno mangiare in camera comodamente grazie ad un carrellino estraibile dal comodino per stare vicino al loro piccolo.

“ Lorenzo aveva un desiderio- ci dice la mamma di Lorenzo, Luciana Tajarol – rendere più confortevole la vita delle mamme che si prendono cura dei loro figli in ospedale

Personalmente so cosa voglia dire stare settimane o mesi fuori casa, in ospedale, vivere momenti di angoscia e preoccupazione per il proprio figlio, non avere un letto su cui stendersi.

Sono molto emozionata e felice, tanto felice sapere che nel reparto di cardiologia pediatrica i genitori potranno stare accanto ai loro figli più “comodamente “.

Il desiderio di Lorenzo sta prendendo forma.”

L’associazione, il Dr. Pozzi Primario della Cardiochirurgia pediatrica e congenita e la Dr.ssa Chiara Gatti coordinatrice ringraziano insieme a tutto il personale la famiglia di Lorenzo, in particolare mamma Luciana, le zie Novella e Cristina e tutti i donatori per rendere realtà questo importante progetto

Loading...