ATMA, i percorsi dei bus sbarcano su Google Maps

La tecnologia a supporto della mobilità: un connubio sempre più solido al servizio del cittadino.

Il percorso in bus in tutta la provincia di Ancona è a portata di smartphone: su Google Maps percorsi e orari dei bus Atma. In questo modo sarà più agevole individuare orari, itinerari e coincidenze del trasporto pubblico.

Per calcolare un itinerario basta collegarsi a Google Maps, selezionare l’icona “trasporto pubblico” e inserire l’indirizzo di arrivo e di partenza, o solo quest’ultimo, nel caso di geolocalizzazione: sulla mappa compariranno le linee, i relativi orari, le alternative per ciascuna richiesta e i diversi possibili itinerari con rispettivi tempi di percorrenza e le fermate più vicine. Chi utilizza un dispositivo mobile, potrà contare sui suggerimenti vocali utili ad arrivare a destinazione il prima possibile e su vari avvisi, durante il tragitto, quali ad esempio la notifica di segnalazione della fermata.