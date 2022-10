Bari-Ascoli 0-2, i bianconeri battono la capolista a domicilio

Vittoria importante dell’Ascoli che batte il Bari capolista al San Nicola.

Decidono Simic e Dionisi, arrivato 115 reti in Serie B. I bianconeri non vincevano dal 27 agosto, mentre i pugliesi arrivavano da 4 vittorie di fila. In un match con più ammonizioni che emozioni – quattro gialli per i pugliesi e altrettanti per l’Ascoli -, i ragazzi di Bucchi strappano tre punti fondamentali. Pronti, via ed è subito Bari: al 7’ Antenucci non trova la porta con il sinistro, poi ci riprova a fine primo tempo, ma nonostante un rimpallo favorevole spedisce fuori da ottima posizione (44’). La ripresa è un via vai di interruzioni continue, cambi e cartellini gialli (8). Al 61’ Pucino ci prova su punizione, destro alto. Al 65’ un episodio chiave. Dionisi insacca di testa sugli sviluppi di una punizione, ma Rutella annulla dopo aver rivisto tutto al Var. Il motivo? Un fuorigioco di Quaranta che interferisce con l’azione. Pochi rimpianti però, perché l’Ascoli trova l’1-0 al 78’ grazie a Simic, bravo a spedire in porta un pallone vagante dopo gli sviluppi di un angolo. Il raddoppio arriva al novantesimo e porta la firma di Dionisi: il bomber bianconero controlla, salta l’uomo e calcia forte sul primo palo. Game, set, match. L’Ascoli chiude in 10 per l’espulsione di Gondo direttamente dalla panchina, ma porta a casa una vittoria fondamentale.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare (13’ st Terranova), Vicari, Ricci; Maita, Benedetti (30’ st D’Errico), Folorunsho; Bellomo (1’ st Salcedo); Antenucci (13’ st Botta), Cheddira (24’ st Ceter). A disp. Frattali, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Cangiano, Dorval, Mallamo. All. Mignani

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati (14’ st Adjapong), Collocolo, Giovane (1’ st Caligara), Eramo (43’ st Fontana), Falasco; Gondo (24’ st Lungoyi), Dionisi. A disp. Bolletta, Baumann, Caligara, Giordano, Bidaoui, Palazzino, Franzolini, Tavcar, Mendes. All. Bucchi

ARBITRO: Rutella di Enna

RETI: 33’ st Simic (A), 44’ st Dionisi (A)

NOTE: ammoniti Di Cesare (B), Giovane (A), Folorunsho (B), Quaranta (A), Dionisi (A), Benedetti (B), Gondo (A), D’Errico (B). Espulso Gondo al 47’ st dalla panchina per somma di ammonizioni. Spettatori 31.582 (7.651 abbonati e 204 ospiti). Rec. 2’ pt, 6’ st