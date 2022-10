Belvedere Ostrense: “Apertivo con l’autore” al via una nuova rassegna della Biblioteca Comunale

Belvedere Ostrense – Al via una nuova rassegna organizzata dalla Biblioteca Comunale, recentemente ristrutturata e inaugurata con tante iniziative. L’appuntamento stavolta è dedicato ai più grandi, e si intitola “Aperitivo con autore”.

Per il primo incontro, che si terrà presso le Cantine dell’Ex Convento delle Clarisse venerdì 4 novembre alle ore 18.00, si terrà la presentazione del libro “Delitti d’autore”, l’ultimo lavoro letterario di Anna Pia Giansanti, storica dell’arte antica, pubblicato dalla casa editrice Venturaedizioni. In questo libro l’autrice ha ricostruito un doppio giallo giudiziario che ha per protagonisti uno scultore e un pittore, entrambi uxoricidi, che riempirono le cronache del primo Novecento.

Al termine della presentazione sarà offerta a tutti i partecipanti una degustazione di vini della Cantina Marica di Belvedere Ostrense. Interverranno all’incontro il sindaco avv. Sara Ubertini, per portare i saluti dell’Amministrazione Comunale, l’editrice Catia Ventura, e il responsabile della Biblioteca Marco Pettinari che dialogherà con l’autrice.